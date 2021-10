Kriegsrelikt explodiert: Tourist getötet

FELDKIRCHEN. Bei einer Explosion in Steindorf (Bezirk Feldkirchen) am Ossiacher See in Kärnten ist am Freitagvormittag ein Urlauber aus Deutschland ums Leben gekommen. Die Polizei vermutete, dass es sich bei dem detonierten Gegenstand um ein Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg, möglicherweise um eine Granate handelte.

Die Erhebungen seien im Laufen, von dem Relikt sei "nicht mehr viel übrig", sagte ein Sprecher der Kärntner Polizei. Der 59-Jährige dürfte sofort tot gewesen sein. So viel stand gestern fest: Das Opfer war in einem Appartement am See einquartiert. Er dürfte das Kriegsrelikt bereits am Donnerstag aus dem Uferbereich des Ossiacher Sees geborgen haben. Eine Tauchausrüstung habe er dafür nicht verwendet, hieß es. Einen Tag später, gegen elf Uhr, dürfte er dann im Freien mit dem Kriegsrelikt hantiert haben. Zahlreiche Anrainer wurden durch die heftige Explosion aufgeschreckt, Notrufe bei der Polizei gingen ein.

Waffen im See "gebunkert"

Feuerwehren und Rettung rückten aus, sie konnten dem Urlauber aber nicht mehr helfen. Experten des Entschärfungsdienstes des Innenministeriums übernahmen die Untersuchungen. Dass in den großen Kärntner Seen noch Weltkriegsmaterialien schlummern, sei bekannt, sagte ein Polizeisprecher. Auch im Ossiacher See seien noch Waffen "gebunkert".