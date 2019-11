Kreuzbandriss: Matzi fällt für den Rest der Saison aus

Mit schmerzverzerrtem Gesicht wurde Gmundens Matthias "Matzi" Linortner am Sonntagabend beim Spiel der Schwäne gegen die Flyers Wels nach einem unglücklichen Zusammenprall vom Parkett getragen. Die Befürchtungen waren schlimm, und leider bewahrheiteten sie sich auch: Die Diagnose lautet Kreuzbandriss. Damit fällt der 22-Jährige für den Rest der Basketball-Bundesliga-Saison aus und kann erst wieder zu Beginn der nächsten Spielzeit 2020/21 für die Swans antreten.

"Matzi ist nicht nur ein hoffnungsfroher Spieler, sondern auch universell einsetzbar", sagt Swans-Finanzchef und -Sprecher Harald Stelzer. "Den kann man von Position 3 bis 4 – Flügel und Power Forward – überall bringen. Und er kann auch defensiv alle Positionen spielen, weil er so ein Beißer ist." Wenn an einer bestimmten Stelle ein Spieler ausfalle und es darum gehe, irgendwo zu improvisieren, dann sei Linortner genau jener Mann, der einspringen könne, erläutert Stelzer. "Deswegen tut es doppelt weh. Wir haben ihn oft eingesetzt als ‚Kettenhund‘ für gegnerische Akteure, die schwer zu kontrollieren waren."

Passiert ist das Malheur mitten im Spiel gegen Wels. Stelzer: "Er hat einfach einen blöden Schritt gemacht, wie es oft passiert, wenn man sich das Kreuzband reißt. Das Knie nach außen gedreht – es war aber sicher keine Fremdeinwirkung."

Linortner werde erst wieder im Herbst nächsten Jahres in der Bundesliga zu sehen sein, so Stelzer. Am Freitag werde Matzi operiert. "Aber er ist noch jung, er wird das überstehen. Er ist ein ‚harter Hund‘ und außerdem ein guter Trainierer."

Artikel von Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut g.sperrer@nachrichten.at