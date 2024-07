Die Riederhütte startet kreativ in die Saison

Die Riederhütte öffnet am 15. August wieder ihre Türen.

646 Tage ist es her, dass auf der Riederhütte müde Wanderer wieder munter gemacht wurden. Seit 17. Oktober 2022 wird sie nicht mehr bewirtschaftet; wer von der Bergstation des Feuerkogels über das Plateau zum Hochleckenhaus gelangen will, muss entweder gut trainiert sein oder mit dem Winterraum Vorlieb nehmen.

Damit ist es ab 15. August langsam wieder vorbei. Langsam, weil zunächst nur Tagesgäste auf ihre Kosten kommen werden – der Erste, der Elfte und der 111. sogar voll. Sie gewinnen Sachpreise, gesponsert von der Rieder Brauerei und Badis Adventures (Canyoning-Touren und Kletterkurse).

Die Hütte ist von 15. bis 18. August von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Wer vorher kommt, ist vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Am Sonntagabend entscheiden schließlich drei Dartpfeile über weitere Preise, diesmal gesponsert vom Alpenverein Ried und der Alpinschule des neuen Hüttenwirts, Stephan Jobke.

Und der geht gleich am Eröffnungswochenende auf Tuchfühlung: Täglich um 14 Uhr bietet er für Gäste einen Rundgang durch die Hütte an, ab 15 Uhr steht er für ein Gespräch zur Verfügung. "Mich interessiert, was die Gäste mit der Hütte und dem Höllengebirge verbindet", sagt er.

Von 13. bis 15. September und von 27. bis 29. September kann auf der Riederhütte übernachtet werden, von 7. Oktober bis 26. Oktober ist sie heuer zum ersten Mal wieder durchgehend bewirtschaftet.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger