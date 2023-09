Kreative Ideen für mehr Klimaschutz im Büro

Am besten schnitten dabei Artina graphic & design (Platz eins) und die Jakob Ebner Bau GmbH. (Zweiter) ab. "Die Aktion müssen wir wiederholen", kam das Projektteam überein.

Beim Thema Mobilität in der Arbeit zeigte es sich, dass bereits einige Mitarbeiter in der Region mit Lasten- und Jobrädern unterwegs sind. Besonders kreativ waren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Thema Abfallvermeidung/-trennung. Da wurde ein Pilz-Anzuchttopf mit Kaffeesatzresten gefüttert oder Altpapier zerschnipselt, um daraus kunstvolles Papier zu schöpfen. Die Gemeinde Oberhofen berichtete, dass sie durch die Umstellung pro Jahr zwölf Ordner an Papier und 15.000 A4-Blätter einsparen kann. In der Ernährungswoche machten Mitarbeiter aus selbst angepflanzten Beeren und Kräutern aromatisiertes Wasser.

Beim Energiesparen kam auch der Humor nicht zu kurz: Die Firma Escad kühlte an heißen Sommertagen nicht mit Klimaanlagen, sondern durch eine gemeinsame Pause von innen mit Eis. Und die Gemeinde Zell am Moos rief dazu auf, im Amt auf Strom zu verzichten und nur mehr mit Rechenschieber und Stirnlampe zu arbeiten.

