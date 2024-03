Kraftwerk Buchleitenwehr nahm den Betrieb auf

Das Wasserkraftwerk Buchleitenwehr ist keine Vision mehr. Vor wenigen Tagen wurde es nach sechsmonatiger Bauzeit in Betrieb genommen und soll sauberen Strom für rund 200 Haushalte in Oberösterreich erzeugen. Das gab der Energieversorger KWG mit Sitz in Schwanenstadt gestern bekannt. Dafür werden bereits vorhandene Ressourcen genutzt.

An dem Buchleitenwehr in der Gemeinde Desselbrunn befindet sich eine Ausleitung aus der Ager zu mehreren Wasserkraftwerken. Um das Restwasser in der Ager nach der Ausleitung energetisch zu nutzen, wurde ein neues Wasserkraftwerk in Form einer Wasserkraftschnecke mit einer Leistung von 105 kW errichtet. Die Finanzierung des neuen Kraftwerks wurde teilweise durch eine Bürgerbeteiligung unterstützt.

Die Inbetriebnahme und der Testbetrieb verliefen erfolgreich, im Moment sind nur noch kleinere Restarbeiten im Gang.

