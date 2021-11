Kostenerlass für alle, die den Kindergarten meiden

Weil die Corona-Zahlen auch in den Kindergärten in die Höhe schnellen, appelliert die Landesregierung an die Eltern, ihre Kinder, wenn irgendwie möglich, zuhause zu lassen.

Die Stadtgemeinde Gmunden verbindet diesen Aufruf mit dem notwendigen finanziellen Anreiz: "Eltern, die den Besuch im Dezember aussetzen, bekommen in diesem Monat auch die Kosten erlassen", teilt Kindergartenreferentin Birgit Zwachte mit. Das gilt für die Kindergarten-Nachmittagsbetreuung, Krabbelstuben, Horte und die Nachmittagsbetreuung an den Schulen. Das Aussetzen ist nicht für einzelne Tage, sondern nur für den gesamten Monat Dezember möglich. "Ich möchte nicht, dass junge Familien in einer ohnehin schon schwierigen Zeit für Leistungen bezahlen müssen, die sie nicht in Anspruch nehmen", sagt Bürgermeister Stefan Krapf (ÖVP).