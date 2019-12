Die Gemeinderäte von Altmünster werden sich in ihrer nächsten Sitzung am Montag mit kritischen Fragen der Bevölkerung auseinandersetzen müssen. Die OÖ Wohnbau plant die Errichtung von vier Wohngebäuden mit insgesamt 36 Wohnungen auf der Tirolerwiese an der Brennbichlstraße. Anrainer laufen gegen das Projekt Sturm.