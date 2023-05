Kombination von Matura und Pflege-Fachausbildung

BAD ISCHL. Bis vor kurzem war es noch unsicher, ob die neue Schulform „Höhere Lehranstalt für Pflege“ bereits im nächsten Schuljahr gesetzlich ins Regelschulwesen übernommen wird. Mit Veröffentlichung der entsprechenden Verordnung Anfang dieser Woche steht nun fest, dass die HLW Bad Ischl als einer von nur zwei Standorten in Oberösterreich diese attraktive schulische Ausbildung anbieten kann. Damit einher geht auch die Kombination von Matura und der Ausbildung zur Pflegefachassistenz.

Die HLW Bad Ischl und die Gesundheits- und Krankenpflegeschule des Salzkammergut-Klinikums Bad Ischl stehen bereits seit mehreren Jahren in Kooperation und haben ihre Zusammenarbeit nun weiter verstärkt. Erklärtes Ziel ist es laut HLW-Direktor Rainer Posch, die neue Schulform in der Kaiserstadt zu etablieren und somit den 14-Jährigen den Eintritt in eine attraktive Schul- und Berufslaufbahn zu ermöglichen.

Weitere Informationen sowie Anmeldungen zur „HLPS“, so die offizielle Abkürzung der neuen Schulform, auf www.hlw-ischl.at

