Kombi-Impfung Grippe + Corona

Ab sofort wird auch die Grippeimpfung allein für Erwachsene kostenlos und ohne erforderliche Terminbuchung an ausgewählten Corona-Impfstraßen des Landes angeboten – im Bezirk Gmunden im Kongresshaus Bad Ischl noch bis Montag, 17. Jänner, in der Trinkhalle Bad Ischl ab Donnerstag, 20. Jänner, und ab heute im Generationenzentrum Danzermühl Laakirchen sowie im Bezirk Vöcklabruck in der Landesmusikschule St. Georgen im Attergau.

Gesundheitsreferentin LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP): "Eine Grippewelle während der Corona-Pandemie würde unser Gesundheitssystem zusätzlich belasten. Darüber hinaus besteht auch die Gefahr, dass eine zeitgleiche Grippe- und Corona-Erkrankung das Risiko für schwere Verläufe erhöht. Der beste Schutz ist die Verabreichung der vollständigen Corona-Impfung und der jährlichen Grippeimpfung."