Kollision in Regau: Fahranfängerin (59) übersah Radfahrerin (83)

Der Unfall ereignete sich gegen 18.15 Uhr. Die 83-Jährige radelte die Betriebsstraße entlang, als sie an der Kreuzung mit dem Übungsgelände von einem Auto erfasst wurde. Am Steuer saß eine 59-Jährige, am Beifahrersitz ihr 63-jähriger Begleiter. Die beiden hatten eine private Ausbildungsfahrt unternommen.

Die Radfahrerin kam bei der Kollision zu Sturz und wurde daraufhin ins Landeskrankenhaus nach Vöcklabruck gebracht. Der Pkw kam auf dem Fahrrad zu stehen, die beiden Autoinsassen blieben unverletzt. Alle Beteiligten kommen aus dem Bezirk Vöcklabruck.