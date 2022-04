Koflers Dreifachpremiere

Am kommenden Wochenende beginnt für den 21-jährigen Attnanger Maximilian Kofler in Aragon (Spanien) die neue Saison der Supersport-Weltmeisterschaft. Nach zwei Jahren in der Moto3-WM gibt er ein dreifaches Debüt: Erstmals steht er am Start in einem Supersport-Rennen auf der neuen Ducati V2 Panigale in den Farben seiner neuen italienischen Mannschaft CM Racing Team.

"Ich denke, das Motorrad liegt mir mit der größeren Maschine sehr gut", so Kofler, der in der Winterpause hart an sich arbeite, um den Wechsel vom Moto3-Fahrer zum Supersportler zu schaffen. "Das Training hat sich komplett umgestellt, ich habe viel mehr Krafttraining gemacht, fast fünf Kilo an Muskelmasse zusätzlich aufgebaut", berichtet Kofler.

Das deutlich schwerere, aber auch PS-stärkere Bike der Supersport-WM verlangt dem Fahrer mehr ab als die leichten Moto3-Bikes. "Außerdem warten auch gleich zwei Rennen an einem Wochenende. Das wird sicher viel anstrengender", blickte der junge Österreicher voraus. Ein spezielles Ziel hat er sich für die Saison nicht gesetzt.