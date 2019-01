Köstinger sagt mehr Geld für den Lawinenschutz zu

EBENSEE. Ein Lokalaugenschein in Ebensee zeigte Wirkung.

Elisabeth Köstinger (ÖVP) und Ebenseer Bergrettungsmitglieder Bild: Hörmandinger

Am Rande einer Klausur der ÖVP-Nationalratsfraktion am Wolfgangsee besuchte Nachhaltigkeitsministerin Elisabeth Köstinger am Dienstag Ebensee, wo ihr SPÖ-Bürgermeister Markus Siller und Vertreter der Bergrettung die Lawinenschutzbauten präsentierten. Die Exkursion dürfte die Ministerin beeindruckt haben. Sie sagte bundesweit zusätzliche Finanzmittel für den Lawinenschutz zu.

Profitieren dürfte davon nicht zuletzt auch das Salzkammergut. In Oberösterreich gibt es 1230 Lawinenschutzbauwerke, davon 894 im Bezirk Gmunden (und vier im Bezirk Vöcklabruck). Nach Gemeinden führend ist Ebensee mit 382 vor Hallstatt mit 325.

Oberösterreichs zuständiger Landesrat Elmar Podgorschek (FPÖ) kündigte gestern an, ebenfalls mehr Mittel bereitzustellen.

