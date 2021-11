Königswieser appelliert: "Bitte lassen Sie sich impfen"

"Viel zu viele Leute nehmen das nicht ernst, viele Ungeimpfte nehmen es nicht wahr, dass sie sich selbst schützen müssen", so Königswieser, der an alle appelliert: "Bitte lassen Sie sich impfen", sonst könne es "wirklich einmal sein, dass wir einen Unfallpatienten nicht akut behandeln können, so wie wir es wollen."

An den drei Standorten des Salzkammergut Klinikums in Gmunden, Vöcklabruck und Bad Ischl seien aktuell etwa viermal so viele Ungeimpfte auf Intensivstationen wie Geimpfte. Bei letzteren handle es sich vor allem um Patienten mit schweren Erkrankungen, die "eine Impfung der Herde" benötigen würden, um selbst besser geschützt zu sein.

Besonders tragisch ist der Fall eines 15 Monate alten Mädchens, das vom Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck ins Linzer Kepler Uniklinikum verlegt worden ist. Die OÖN berichteten. Das Kind liegt mit Covid-19 auf der Intensivstation. 15 Personen hätten in einer Nacht um das Leben des Kindes gekämpft, schildert Königswieser. Derzeit sei das Mädchen weiter kritisch krank, aber nicht mehr an der Herz-Lungen-Maschine. Auch hier pocht er auf die Impfmoral: Es könne zu schweren Verläufen bei Kindern kommen, vor allem wenn mehrere Infektionen zusammenkämen: "Kleine Kinder sind dann geschützt, wenn die Umgebung gut geschützt ist – und geimpft."