Kochlehrling soll abgeschoben werden: In Gosauer Hotel herrscht Verzweiflung

Es ist jedes mal dasselbe... erst wird ein hoffnungsloser Asylantrag gestellt... mit Fantasiegeschichten versucht internationalen Schutz zu erschleichen... dann kommt die unvermeidliche negative erste Instanz.



Daraufhin wird versucht den Aufenthalt zu "verfestigen"... der eine wird Goalgetter, der andere Feuerwehrmann, der nächste ein Samariter der alte Leuten über die Straße hilft.



Aber all das hilft zurecht nichts. Die Zuwanderungsgesetze sind klar definiert und einzuhalten. Wer sich betrügerisch Asyl erschleichen will, mit Sicherheit kein Mitglied der Zielgruppe gewollter Zuwanderung



Wenn die Abschiebung zeitnah droht, hat der "Schübling" inzwischen wiederholt die Aufforderung zur freiwilligen Ausreise erhalten und... selbstverständlich genau so oft ignoriert.



Missachtung der Gesetze und Bescheide ist kein geeigneter Start für ein Leben in Österreich, schon gar nicht,wenn gleichzeitig genug gesetzestreue Migranten darauf warten eine RWR Card zu bekommen.