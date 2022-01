Knapp 200 Meter über steilen Gletscher abgerutscht: verletzt

Gemeinsam mit ihren Freundinnen waren ein 29-Jähriger und sein Zwillingsbruder aus dem Bezirk Linz-Land am Sonntag mit der Hunerkogel-Seilbahn von Ramsau auf den Dachstein aufgebrochen. Sie wanderten über den Gletscher zum Schulteranstieg und kletterten über den Klettersteig auf den Hohen Dachstein. Zum Abstieg wählten sie nach einer kurzen Gipfelrast den etwas kürzeren Randkluftanstieg, der jedoch über den sehr steilen Gletscher talwärts führt.

Schon nach einem kurzen Stück rutschte einer der beiden Brüder auf dem Eis aus, gleich darauf auch sein Zwillingsbruder. Die beiden Männer waren mit Pickel und Steigeisen gut ausgerüstet, konnten den Absturz aber nicht verhindern. Der zweite Abgestürzte schlitterte knapp 200 Meter über den steilen Gletscher bis fast in den Gletscherboden ab.

Zeugen, die den Vorfall bemerkten, setzten einen Notruf ab.

Mitarbeiter der Seilbahn konnten die Personen mit einem Pistengerät abholen und zur Bergstation bringen, von wo aus sie mit der Seilbahn ins Tal fuhren.

Die leicht verletzten Brüder waren orientiert und ansprechbar, standen aber unter Schock. Sie begaben sich zuhause in ärztliche Behandlung.

Die Wetterverhältnisse der vergangenen Tage führten zu derzeit sehr schwierigen und anspruchsvollen Bedingungen für Bergsteiger. Der Regen der letzten Tage bis in hohe Lagen drang in die Schneedecke ein und gefror, was den Gletscher in eine harte Eispiste verwandelte.