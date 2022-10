Klimaticket reicht jetzt auch nach Salzburg hinein

Der OÖ Verkehrsverbund und der Salzburger Verkehrsverbund bilden einen Schulterschluss zum Vorteil der Fahrgäste: Im Grenzbereich der beiden Bundesländer können Besitzer landesweit gültiger Klima- oder Jugendtickets mit ausgewählten Linien auch in das Nachbarbundesland fahren.

Besonders grenzüberschreitende Pendler werden von der Kooperation profitieren. "In Zeiten der Teuerung schaffen wir damit eine wesentliche finanzielle Entlastung für unsere Fahrgäste in der Grenzregion", so Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FPÖ). "Wir hoffen, dadurch noch mehr Kunden für den öffentlichen Verkehr gewinnen zu können", erklärt sein Salzburger Amtskollege Stefan Schnöll (ÖVP).

Folgende Bus- und Bahnlinien sind im Salzkammergut dabei: