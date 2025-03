Klimaschutzpreis Gmunden: Schule als Publikumsliebling

Die Handelsakademie Gmunden ist beliebt – zumindest, wenn es um das Thema Klimaschutz geht. Die Schule wurde bei der zweiten Auflage des Gmundner Klimaschutzpreises mehrfach ausgezeichnet: in der Kategorie "Bildungseinrichtung" ex aequo mit dem BRG/BORG Schloss Traunsee und als Publikumsliebling. Bei der Online-Abstimmung, die mehrere Wochen lang lief, entfielen auf die HAK Gmunden die meisten Stimmen.

In vier weiteren Kategorien verlieh die Stadtgemeinde Gmunden in der Landesmusikschule Hauptpreise. Georg Chytil und Gundula Pehn gewannen die Kategorie "Einzelperson", das Kleidungsgeschäft "Konfus Clothing", das recycelte und Bio-Stoffe verwendet, sicherte sich die Auszeichnung in der Sparte "Betrieb".

Der Verein "Forum für Klimaschutz in Gmunden" erhielt für seinen zivilgesellschaftlichen Einsatz für lokalen Umwelt- und Klimaschutz ebenfalls eine Auszeichnung. Anerkennungspreise gab es für die Betriebe "Studio Freshmania" und "Fural Systeme in Metall GmbH". Der Klimaschutzpreis soll auch im kommenden Jahr lokale Projekte sichtbar machen.

