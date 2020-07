In einer Zeit, in der viele Gastronomiebetriebe ums Überleben kämpfen, setzt der "Wirt in der Rosenau" in Seewalchen zu einem beherzten Sprung nach vorne an. Inhaber und Betreiber Manfred Heistinger wird sein Haus nächstes Jahr komplett sanieren und sich dabei vom Erdgas-Heizkessel verabschieden. Stattdessen holt sich der Wirt die Energie künftig aus dem Grundwasser und von der Sonne.