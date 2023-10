Klimaaktivisten blockierten Straßen in Attnang-Puchheim

Die Aktivisten klebten sich am Montagfrüh an zwei verschiedenen Standorten, in der Gmundner und Salzburger Straße, auf die Fahrbahn. In der Gmundner Straße klebten drei Personen auf der Fahrbahn, daraufhin wurde die Straße totalgesperrt. Polizisten konnten in der Salzburger Straße ebenfalls sieben Aktivisten vorfinden, wobei sich drei davon ebenfalls auf einem Schutzweg festgeklebt hatten. Die anderen standen mit Plakaten auf dem Schutzweg. Auch hier musste eine örtliche Umleitung eingerichtet werden.

Aufgrund des Berufsverkehrs kam es im Attnanger Gemeindegebiet zu massiven Staus. Gegen 8:33 Uhr wurde von der BH Vöcklabruck die Auflösung der Versammlung angeordnet. Kräfte der Bereitschaftseinheit lösten die Aktivisten von den Schutzwegen und trugen sie anschließend widerstandslos von der Fahrbahn. Gegen 9:50 Uhr konnten die Straßen für den Verkehr wieder freigegeben werden.

