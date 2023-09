Klima-Pionier lädt Bevölkerung zu Workshops ein

Mit zwölf anderen österreichischen Städten nimmt Vöcklabruck an der Mission "Klimaneutrale Stadt" teil und schlüpft damit in eine Vorreiterrolle auf dem Weg zur Klimaneutralität.

Ein Klimarat mit 15 zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern, ein Klima-Café sowie ein Workshop für Mitarbeiter der Stadt fanden bereits statt. Außerdem wurde eine Klimabilanz erstellt. Der nächste Schritt besteht in Workshops, an denen die Bevölkerung teilnehmen soll. Los geht es am 3. Oktober mit dem Thema CO2-neutrale Energie und Gebäude um 17 Uhr im OKH-Saal. Klimafreundliche Mobilität, Lebensstil und Bodenschutz folgen später.

