Von sinkender Schneebedeckung, allgemeiner Temperaturerhöhung, einer Zunahme von Extremereignissen und anderen durch den Klimawandel bedingten Änderungen sprach der Meteorologe Günter Mahringer von der Austro Control in Linz kürzlich bei der Altbauernversammlung in Gampern. Zuvor berichtete Altbauern-Bezirksobmann Fritz Wiesinger, Zell am Moos, über die nächste Altbauernreise in die Steiermark und die neue Landtagsabgeordnete Elisabeth Gneißl aus Frankenburg Wissenswertes aus dem oö.