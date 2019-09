Kletterin musste nach Fünf-Meter-Absturz von Hubschrauber gerettet werden

Die Kletterin war mit einem 23-Jährigen in Rosenau am Hengstpaß auf der sogenannten Kampermauer unterwegs. Sie waren bereits beim Abstieg, als die Frau gegen 14:30 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache etwa fünf Meter abstürzte und sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zuzog.

Die 24-Jährige wurde durch ihren Kletterpartner und einen weiteren Alpinisten zur Lausserbaueralm gebracht und dort vom Roten Kreuz Spital am Pyhrn erstversorgt. In der Folge wurde sie mit dem Rettungshubschrauber Martin 3 in das Krankenhaus nach Kirchdorf an der Krems geflogen.