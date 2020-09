Kleinstes Raubtier der Welt in Frankenburg

Vier winzige Mauswieselbabys aus Diersbach (Bezirk Schärding) werden derzeit von den Tierpflegern des Österreichischen Tierschutzvereins auf dem Assisi-Hof in Frankenburg per Hand aufgezogen.

Aufmerksame Tierfreunde hatten die vier wenige Tage alten Mauswieselbabys in ihrem Bau entdeckt, nachdem das Muttertier beim Überqueren der Straße von einem Traktor überfahren worden war. Das Team des österreichischen Tierschutzvereins nahm die Mauswieselbabys in seine Obhut und zieht die Jungtiere nun per Hand und mit Fläschchen auf.

Mauswieselbabys sind nützlicher als ihr Ruf. Als kleinstes Raubtier der Welt ist das Mauswiesel ein nützlicher Gast im heimischen Garten. "Doch davon wissen nur die Wenigsten", so der Österreichische Tierschutzverein und weiter: "Mauswiesel ernähren sich nämlich bevorzugt von Wühlmäusen. Ihr Körperbau ist optimal an die Gangsysteme der Wühlmäuse angepasst und ermöglicht so eine effiziente Jagd, die auch die Grünflächen der Menschen sauber hält."