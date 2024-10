Kleinstadtbiotop Vöcklabruck im Konflikt mit Anrainern

Ziemlich genau vor einem Jahr gab es in Vöcklabruck etwas Neues zu entdecken: Am 27. Oktober 2023 eröffnete mitten am Stadtplatz das "Kleinstadtbiotop". Im Winterhaus, einem einst traditionsreichen Textilgeschäft, hatten sich Nahversorger aus verschiedenen Branchen zusammengeschlossen, um die Innenstadt zu beleben. Auch Caritas und Lebenshilfe fanden in dem Haus, in dem eine gemeinsame Markthalle installiert wurde, einen schönen Platz.