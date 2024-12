Kleinflugzeug stürzte bei Landung in Gschwandt in Feld

Das Leichtflugzeug kam in einem Feld zum Stillstand

Zu dem Unfall kam es bei Übungsflügen mit Start- und Landetraining, die ein 65-Jähriger mit einem 39-Jährigen durchführte. Bei einer Landung blockierten beim Bremsen am nassen Asphalt plötzlich die Reifen. Der Fluglehrer griff ein und steuerte nach links, wodurch er einen Absturz über die Geländekante am Ende der Landebahn verhinderte, berichtete die Polizei.

Die Maschine schoss regelrecht über die Landebahn hinaus Bild: FF Laakirchen

Insassen unverletzt

Das Zweisitzer-Flugzeug rollte am weichen Erdboden aus und stürzte über eine kleine Böschung in ein angrenzendes Feld. Beide Insassen überstanden den Vorfall unverletzt. Die Schadenshöhe war vorerst unbekannt, die Flugunfallkommission wurde für die notwendigen Erhebungen verständigt. Für die Absicherung der Unfallstelle und die Bergung der Maschine rückten die Feuerwehren Laakirchen und Rahstorf an. Der Einsatz dauerte gut drei Stunden.

Die Feuerwehren Laakirchen und Rahstorf halfen bei der Bergung. Bild: FF Laakirchen

Lokalisierung: Zu dem Unfall kam es am Flugplatz Gmunden-Gschwandt

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.