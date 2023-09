Kleinbus brannte auf Autobahn aus

Ein KFZ-Brand rief am Samstag kurz vor Mittag die Feuerwehren der Marktgemeinde Regau auf den Plan. Auf der Westautobahn Fahrtrichtung Salzburg war kurz vor dem Rastplatz Hainbach ein Kleinbus in Brand geraten. Als die Feuerwehren am Einsatzort eintrafen, stand das am Pannenstreifen abgestellte Fahrzeug bereits in Vollbrand. Mittels Hochdruckrohr wurde das brennende Fahrzeug gelöscht und die auslaufenden Betriebsstoffe gebunden. Hierfür richtete die Autobahnpolizei eine kurzzeitige Totalsperre der Autobahn ein. Nach etwa einer Stunde konnte die Feuerwehr den Einsatz beenden.

