Kleiderkammerl: Nicht das Geld im Fokus, sondern die zweite Chance

Im Pfarrsaal in Bad Ischl hat Second-Hand-Kleidung gerade wieder Hochsaison. Bereits zum sechsten Mal können dort noch bis Freitag gebrauchte Kleidungsstücke gekauft werden. „Kleiderkammerl“, so heißt das Projekt, das fünf Bad Ischler Freundinnen in der katholischen Jugend 2020, kurz vor dem ersten Lockdown, ausgearbeitet haben.

„Wir hätten nie gedacht, dass es einmal etwas so Großes wird“, sagt Amara Strasser, eine der Gründerinnen, die nach wie vor alle mit Herzblut und ehrenamtlich dabei sind. Aus einer einmaligen Sache wurde ein jährliches Event in einer Woche im Frühjahr. „Im März 2021 haben wir das erste Mal unsere Türen geöffnet“, erinnert sich die 21-Jährige zurück. Seither hat sich vieles verändert. Vor allem die Dimension. „Es wird extrem gut angenommen. Wir haben unsere Stammkunden, die jedes Jahr kommen, aber auch viele, die über Mundpropaganda vom Kleiderkammerl erfahren.“

Der Startzeitpunkt sei ein guter gewesen, ist sich Strasser sicher: „Im Lockdown hatten die Menschen Zeit, zuhause ihre Kleiderschränke auszumisten. Außerdem boomt Second-Hand nach wie vor.“ Den fünf jungen Frauen sei aufgefallen, wie viel Gewand sie im Kasten haben, das sie nicht tragen und das eigentlich zu schön ist, um im Kasten zu hängen oder es zu entsorgen. Auch sie selbst finden jedes Jahr etwas zum Spenden. Durch das Kleiderkammerl erhalten die Kleidungsstücke ein zweites Leben. Ein paar Wochen, bevor es - meistens im Frühjahr - losgeht, beginnt die Sammlung. Menschen aus der Umgebung bringen ihre ausgemisteten Kleidungsstücke im Pfarrheim vorbei, wo sie bis zur Verkaufswoche gelagert werden können.

Kleider, die Geschichten erzählen

„Oft sind es Sachen mit emotionalem Wert, die die Menschen zu uns bringen“, sagt Strasser. Einmal brachte ein Mann einen vollständigen Hochzeitsanzug samt Einstecktuch. „Er hat erzählt, dass seine Frau das Tuch selbst bemalt hat, damit es zur Schürze ihres Dirndls passte.“ Den Anzug kaufte sich ein Schüler für seinen Maturaball. Amara hat heuer das Dirndl weggegeben, das sie bei ihrer Firmung anhatte. „Das hing seit Jahren nur im Kasten, aber ich konnte mich bisher nicht davon trennen.“ Nun bekommt es ein zweites Leben. „Eine Frau hat das Kleid für ihre Enkelin gekauft. Sie hat sich gefreut, als sie die Geschichte dahinter gehört hat.“ Nur so funktioniere das Projekt – wenn es Menschen gibt, die Kleidung spenden, und andere, die diese auch wieder kaufen.

Bevor sich die Türen öffnen, werden die Spenden vorsortiert und überprüft, im Pfarrsaal wird ein Gerüst aufgebaut. Dort werden die Kleidungsstücke farblich sortiert nach Kategorien aufgehängt. „Heuer haben wir erstmals auch freiwillige Helfer." Inzwischen sind die fünf Gründerinnen durch das Studium über ganz Österreich verteilt. "Das macht die Organisation schwieriger", sagt Strasser, die Volksschullehramt in Wien studiert. Dank der Unterstützer war aber auch diesmal wieder alles rechtzeitig vorbereitet und aufgebaut. „Es freut uns sehr, wie viel Kleidung wir jedes Jahr bekommen. Aber es ist auch immer wieder erschreckend, wenn alles aufgebaut ist und wir sehen, wie viel Gewand es ist, von dem sich Menschen ohne Probleme trennen können, das sie nicht vermissen.“

Je nach Kategorie gibt es einen Fixpreis, was das jeweilige Stück kostet. „Das teuerste sind etwa Trachten, Anzüge oder Ballkleider – die kosten 20 Euro. Die billigste Kategorie sind Accessoires wie Gürtel, Hauben oder Schals um einen Euro.“ Das Geld stehe aber nicht im Vordergrund, sondern die zweite Chance.

Alle Einnahmen werden gespendet

Alle Einnahmen werden am Ende der Aktion gespendet. "Im letzten Jahr konnten wir dadurch zum Beispiel den Spiel- und Toberaum im neuen Frauenhaus in Bad Ischl mitfinanzieren", sagt Strasser erfreut. Auch die übrig gebliebene Kleidung kommt Menschen zugute, die sie dringend brauchen. Im vergangenen Jahr etwa wurde ein Großteil an Menschen in der Ukraine gespendet. „Eine Familie aus Ebensee hat die Kleidung eine Woche nach Verkaufsende abgeholt und in die Ukraine gebracht.“ Für heuer sind die Organisatorinnen noch auf der Suche nach einer Hilfsorganisation, die die übrig gebliebene Kleidung abholen kann und an Menschen verteilt, die sie brauchen.

Noch bis Freitag können Interessierte täglich zwischen 10 und 18 Uhr zum Kleiderkammerl im Bad Ischler Pfarrsaal kommen und dort einkaufen. Auch im nächsten Frühjahr wollen Amara Strasser, Dora Stricker, Magdalena Vielsecker, Sabrina Schwaighofer und Eva Eder wieder Second-Hand-Kleidung im Kleiderkammerl anbieten. „Wann genau, wird meistens rund um Neujahr bekannt gegeben", sagt Strasser.

Wenn Sie eine Hilfsorganisation kennen, die für eine große Menge an Kleidung Verwendung hat, wenden Sie sich an: kleiderkammerl.badischl@gmail.com oder 0670/5078101

