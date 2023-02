Klaus Duftschmid wurde zum "Konsulent der Musikpflege" ernannt

Klaus Duftschmid vorzustellen hieße Wasser zur Vöckla zu tragen. Seit Jahrzehnten prägt der Ausnahme-Musiker das Vöcklabrucker Kulturgeschehen maßgeblich. Umgekehrt wäre das Leben von Klaus Duftschmid ohne Musik undenkbar.

Seine ersten musikalischen Gehversuche am Flügelhorn machte Duftschmid mit 10 Jahren bei Sepp Sumetshamer. Zwei Jahre später wurde er Mitglied der Stadtmusik Vöcklabruck. Damals konnte noch niemand ahnen, dass er diesen Klangkörper 34 Jahre lang leiten und zu Höchstleistungen motivieren würde, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. Als Kapellmeister führte er die Stadtmusik in zahlreiche Konzertwertungen und zu großartigen Siegen. Und als erster Österreicher schloss er das Studium für Blasorchesterleitung bei Prof. Jo Conjaerts an der Musikhochschule Maastricht (Niederlande) mit dem Titel „Master of Art“ ab.

Seine besondere „Mission“ war in all den Jahren die musikalische Bildung der Jugend. Hier setzte er auch als Direktor der Neuen Mittelschule Timelkam ungezählte Akzente.

2008 wurde Klaus Duftschmid das Ehrenzeichen in Gold der Stadt Vöcklabruck und 2014 die Kulturmedaille des Landes Oberösterreich verliehen. Zum Abschied richtete die Stadtmusik Duftschmid ein rauschendes Fest aus. Als Dankeschön gab es die Komposition „Facetten“ von Thomas Asanger, die die Stadtmusik an diesem Abend zur Uraufführung brachte. Als Überraschungsgast stellte sich Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer ein, und er kam nicht mit leeren Händen: Er zeichnete Klaus Duftschmid mit dem Titel „Konsulent der Musikpflege“ aus.

Stelzer fasste das Verdienst von Duftschmid und der Stadtmusik zusammen: „Kultur macht etwas mit uns – auch wenn wir nicht wissen, was. Sie ist Nahrung für unser Leben!“

Vöcklabrucks Kulturreferentin Karin Eidenberger stimmte dem vollinhaltlich zu:„Kultur kann erheben, aufheitern, trösten, Freude bringen, eine Oase im stressigen Alltag sein. Kultur ist unverzichtbar!“

