Kite-Weltelite am Traunsee

Damit startet die International Kiteboarding Association (IKA) auch ihre World Series. Ebensee befindet sich in illustrer Gesellschaft: Die restlichen Austragungsorte sind Cagliari (Italien), Ceara (Brasilien) und Zhuhai (China), wo Ende November das große Finale stattfinden wird.

Der Traunsee ist zum dritten Mal Schauplatz der höchsten Rennserie der spektakulären und künftig olympischen Formula-Kite-Klasse. Bei der Mitte August vor Den Haag (Ned) ausgetragenen Weltmeisterschaft der olympischen Segelklassen wurden bereits die ersten Nationentickets für Paris 2024 ausgefahren.

Der Österreichische Segel-Verband ist beim KiteFoil Grand Prix mit Valentin Bontus und Alina Kornelli am Start. Bontus katapultierte sich mit Rang vier bei der Weltmeisterschaft in die Riege der Weltbesten und holte damit auch den Quotenplatz für die Olympischen Spiele. Kornelli, vor einer Woche Achte bei der Europameisterschaft in Portsmouth (Gbr), scheiterte zweimal knapp am Limit für Paris. Vergangenes Jahr überzeugte die 23-Jährige am Traunsee mit Rang fünf.

Angeführt wird das Elitefeld von zwei Weltmeistern: dem erst 17-jährigen, für Singapur startenden Max Maeder und der Französin Lauriane Nolot.

