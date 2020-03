Kirchhamer Judomannschaft gelang perfekter Start in die Landesligasaison

Besser hätte der Auftakt zur neuen Saison für die Judo-Landesligamannschaft der Union Kirchham nicht laufen können: Mit einem souveränen 18:4-Auswärtssieg gegen Dynamic One II in Hartkirchen (Bezirk Eferding) setzten sich die Kirchhamer an die Tabellenspitze.

Gleich zu Beginn des Duells mit den Hartkirchnern setzte die Truppe aus dem Bezirk Gmunden einen Wegweiser, wohin die Begegnung im weiteren Verlauf noch führen würde, und lag nach sechs absolvierten Kämpfen bereits 6:0 in Führung. Nach gerade einmal knapp 20 Minuten ging es mit einem Zwischenstand von 9:2 für Kirchham in die Pause.

Die zweite Hälfte war ein Spiegelbild des ersten Durchgangs. Auch in der zweiten Runde betrug die Gesamtkampfzeit nur rund 20 Minuten. Abermals holten die Kirchhamer Judoka die ersten sechs Siege, und am Ende ging auch die zweite Hälfte mit 9:2 an Kirchham. Ergo: ein 18:4-Sieg in Rekordzeit und die Tabellenführung in der Landesliga.

