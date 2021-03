In Kirchham geht eine Ära zu Ende. Nach 42 Jahren im Gemeinderat und zwölf Jahren im Bürgermeisteramt legt Hans Kronberger (ÖVP) am kommenden Mittwoch seine Ämter zurück. In einer Gemeinderatssitzung wird um 19 Uhr Ingo Dörflinger (ÖVP) zu seinem Nachfolger gewählt.