Die EU-Kulturhauptstadt-Landkarte nimmt Gestalt an. 20 Gemeinden zwischen Pettenbach und Grundlsee sind bisher an Bord. "Größer soll das Gebiet nicht mehr werden, aber wir schließen gerne noch Lücken", sagt Stefan Heinisch vom Bewerbungsbüro in Bad Ischl. Zeit dafür ist noch bis Ende Juni.