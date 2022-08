Kirchenmusiker aus ganz Europa singen im Gosautal

Bereits zum 63. Mal finden diese und nächste Woche die Gosauer Singwochen statt. Auf Einladung des Landesverbands für Kirchenmusik in der Evangelischen Kirche der Pfalz treffen sich musikalische Menschen aus Deutschland und vielen weiteren europäischen Ländern am Fuß des Dachsteins, um hier zu wandern und gemeinsam zu singen.

Tagsüber füllen Wandern, Sightseeing und Erholung das Programm, die Abende sind der intensiven Probenarbeit vorbehalten. Die beiden Sonntagsgottesdienste am 7. und 14. August in Gosau werden vom Singwochenchor mitgestaltet.

Die Krönung des vierzehntägigen Aufenthalts bilden drei Konzerte am Freitag, 12. August, in der Bad Ischler Stadtpfarrkirche, am Samstag, 13. August, in der Pfarrkirche Bad Aussee und am Sonntag, 14. August, in der evangelischen Kirche Gosau (je 20 Uhr). Auf dem Programm stehen das "Te Deum", die Hymne "Hör mein Bitten" und "Drei geistliche Lieder" von Felix Mendelssohn Bartholdy sowie "18 liturgische Psalmen" von Louis Lewandowski.