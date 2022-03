Nur die ältesten Zeller können sich vielleicht noch erinnern: 1957, also vor 65 Jahren, sollte an die Pfarrkirche Zell am Moos, die aus einem großen Hauptschiff besteht, links ein Seitenschiff angebaut werden. Es wäre ein großes Bauvorhaben geworden, und einige Gräber an der linken Seite des Gotteshauses hätten wohl umgebettet werden müssen. Pfarrer war damals Friedrich Penetsdorfer ("der schöne Fritz") aus Schwanenstadt.