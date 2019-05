Kirche richtet dringenden Appell an die Stadt und bittet für Notschlafstelle

VÖCKLABRUCK. Pfarre Vöcklabruck: "Wir erwarten von der Stadtgemeinde tatkräftige Unterstützung".

Das Öttlhaus in der Heschgasse mit dem angrenzenden Maierhof ist als neue Notschlafstelle geplant. Bild: gh

Mit einem dringenden Appell an die Stadtpolitik setzt sich die katholische Pfarre für eine gute Lösung der Notschlafstelle ein. Es gebe zu bedenken, dass eine soziale Einrichtung von Anrainern offensichtlich als Bedrohung empfunden werde.

Die Pfarre ist Gründungsmitglied des Sozialzentrums, das in der Gmundner Straße eine Notschlafstelle betreibt. Dort wurden im Vorjahr 105 Personen aufgenommen, so viele wie noch nie. Da der Standort zu klein geworden ist, sucht der Verein Sozialzentrum im Auftrag des Landes einen neuen Standort. Die Wahl fiel auf ein Areal der Franziskanerinnen. Geplant ist der Neubau der Notschlafstelle mit 15 Plätzen in der Heschgasse sowie Beratungs- und Verwaltungsräume im benachbarten Meierhof.

Für die dafür notwendige Umwidmung hat der Gemeinderat im Vorjahr das Verfahren eingeleitet. Aufgrund von negativen Stellungnahmen der Anrainer kann sich mittlerweile aber Bürgermeister Herbert Brunsteiner (VP) eine Umwidmung nicht mehr vorstellen.

"Die nun eingetretene Wendung erfüllt uns mit großer Sorge", schreiben Stadtpfarrer Helmut Kritzinger und die Obleute des Pfarrgemeinderates an den Gemeinderat. "Zum dritten Mal innerhalb kürzester Zeit müssen wir erleben, wie schwer man sich in unserer Stadt im Umgang mit sozialen Randgruppen tut: Bettler stören unser Einkaufserlebnis am Stadtplatz, ein gut gehendes sozial-ökonomisches Gasthaus ist nicht profitabel genug, Obdachlose gehören nicht in unser Blickfeld." Weiter heißt es im Brief: "Gegen diese Haltung müssen wir als Christinnen und Christen Stellung beziehen, wenn wir glaubhaft sein wollen."

Die Pfarre erwartet sich von der Stadt eine tatkräftige Unterstützung bei der Lösung des Problems und appelliert an den Gemeinderat, der Notschlafstelle zum notwendigen Standortwechsel zu verhelfen. In der Juli-Sitzung wird sich der Gemeinderat mit der Sache befassen. Mittlerweile überlegen Befürworter des Projektes, für die Umwidmung eine geheime Abstimmung zu verlangen. Man hoffe, damit ein paar christlich-sozial denkende Gemeinderäte aus den VP-Reihen für einen Beschluss gewinnen zu können, heißt es dazu.

