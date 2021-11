Kirche mit zwei Ausgängen: Einer für die Bayern, einer für Oberösterreicher

1779 wurde das Innviertel, das bis dahin zu Bayern gehörte, Österreich zugeschlagen. Bis zu diesem Zeitpunkt verlief die Grenze zu Bayern quer durch den Ort Pöndorf und teilte die Gemeinde in zwei gleich große Teile. Wenn an Sonntagen von beiden Seiten des Ortes die Leute zur Kirche strömten, benutzten sie zwei verschiedene Eingänge. "Der Nordeingang war für die Innviertler, also die Bayern", sagt Josef Breitwimmer.