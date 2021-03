Kinokarten statt Film für Frauen

Ein Kontingent von 100 Kinokarten der Lichtspiele Lenzing können ersteigert werden, die Einnahmen der Versteigerung werden an die Bausteinaktion für die Notschlafstelle in Vöcklabruck gespendet. Einfach bis Mitternacht ein Mail an bezirk.voecklabruck@gruene.at oder SMS an 0699/81447988 schicken, die 100 Bestbieter können sich ihre Kinokarte abholen. Die Details zur Übergabe werden direkt mit den Spenderinnen vereinbart.

