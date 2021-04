Kindergartenbus rutschte in Graben - alle unverletzt

Der Unfall ereignete sich gegen neun Uhr auf der Schörflinger Landesstraße, berichtet die Polizei in einer Aussendung. Die 13 Kinder, die alle angegurtet waren, und der Fahrer blieben unverletzt. Der 30-Jährige gab an, wegen des starken Schneefalls sehr langsam gefahren zu sein. Die Feuerwehr barg den Bus mit einem Kranwagen, in dieser Zeit musste ein Teilbereich der L1265 für etwa eine Stunde gesperrt werden.

In Hochburg-Ach (Bezirk Braunau) ist Mittwochfrüh ein mit Schülern besetzter Linienbus verunglückt. Sieben Kinder und der Lenker wurden leicht verletzt. Mehr dazu hier.

