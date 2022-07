Kinder zeigten mit Video wildes Eck im Schulgarten

Unter dem Motto "Zeig uns dein wildes Eck!" wurden alle Bildungseinrichtungen und Gemeinschaftsgärten in Oberösterreich dazu eingeladen, die natürlich bunten und artenreichen Ecken in ihrem Garten zu erkunden und mit einem kurzen Video Einblick zu geben, wo es summt und brummt, wächst und gedeiht. Als Sieger des Videowettbewerbes gingen die 2a-Klasse der Volksschule Seewalchen und der Gemeinschaftsgarten "Die Mondsäer" hervor.

Die Schülerinnen und Schüler der VS Seewalchen machten sich zusammen mit ihrem Klassentier "Willi" auf die Suche nach den wilden Ecken in ihrem Schulgarten und haben erstaunliche Artenvielfalt dabei entdeckt. Auch der Gemeinschaftsgarten "Die Mondsäer" setzte mit dem Video "Wilde Wunderwelt" die vielen wilden Ecken gekonnt in Szene und hat die Freude und den Zusammenhalt beim gemeinschaftlichen Gärtnern festgehalten. Umwelt-Landesrat Stefan Kaineder gratulierte und überreichte den mit 300 Euro dotierten Siegerscheck.