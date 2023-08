Kinder holten ein Fass Bitumen aus der Traun

Spielende Kinder fanden am Montag in Ohlsdorf ein Fass in der Traun und stellten es auf eine Insel im Fluss. Weil starker Rauch und Gestank aus dem Fass drangen, schlug eines der Kinder, ein Jugendmitglied der Feuerwehr Ohlsdorf, Alarm.

Mitglieder der Ohlsdorfer Feuerwehr konnten rasch Entwarnung geben. Das leicht geöffnete Fass dürfte sich durch die Sonneneinstrahlung erhitzt haben, der vermeintliche Rauch dürfte verdunstendes Wasser gewesen sein.

Im Fass befand sich Bitumen, das bei Straßenbauarbeiten verwendet wird. Mithilfe einer Seilwinde vom Feuerwehrfahrzeug wurde das Fass an das Traunufer gezogen und dort mit dem hydraulischen Rettungsgerät geöffnet. Das Bitumen war bereits erhärtet und stellte dadurch keine Gefahr mehr für die Umwelt dar. Die Feuerwehr entsorgte das Fass. Weitere Fässer wurden in der Traun nicht gefunden.

Die Polizei ermittelt nun, woher der Fund stammt.

