Kinder der Volksschule Bach sind Gemüsegärtner und Olivenbauern

Die 120 Kinder der Volksschule Bach in Rutzenham bringen Dienstag eine Überraschung mit nach Hause: Jedes Kind bekommt am Vormittag ein Olivenbäumchen geschenkt. Großzügiger Spender ist die „Speisekammer“ der Fattoria La Vialla in Attersee. Der italienische Feinkostproduzent und -händler ist ein ökologisch-nachhaltiger und klimapositiv zertifizierter landwirtschaftlicher Betrieb.