Kinder aus der Ukraine besucht und mit eigenen Sprachspielen unterhalten

Eine Initiative zur Integration starteten die Don-Bosco-Schulen in Vöcklabruck: Die Schülerinnen der vierten Klasse der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik machten sich nach St. Georgen im Attergau auf, um dort mit den 73 ukrainischen Kindern und Jugendlichen einen gemeinsamen Nachmittag zu verbringen. Es war ein erstes Kennenlernen – weitere Treffen sind bereits geplant.

Die sieben- bis 17-jährigen Waisenkinder aus der ostukrainischen Stadt Donezk sind seit Mitte März mit vier Begleitpersonen in Österreich. Für den Besuch haben die Schülerinnen mit den Lehrerinnen für Horterziehung verschiedene Spiele und Bastelmaterial vorbereitet. So fertigten sie im Unterricht eigens ein Spiel zur Sprachverständigung an, das an diesem Nachmittag nicht nur für Wissensvermittlung, sondern bei allen für gute Laune sorgte.

Die Verständigung mit den Kindern lief völlig unkompliziert. Viele von ihnen können Englisch oder man behalf sich mit ÜbersetzungsApps sowie mit Händen und Füßen. "Viele Kinder waren sehr offen und motiviert, mit uns zu spielen. Sie haben sich so über Kleinigkeiten gefreut", so das Fazit einer Schülerin. Großes Interesse bei den Kindern fand auch das Material zum Knüpfen von Loom- Freundschaftsbändern.

Verein „freiraum“ mit Spendenscheck und BW-Kicker zu Gast. Bild: privat

Begleitet wurden die Schülerinnen von Direktorin Margit Gangl und der Fachlehrerin für Kindergartendidaktik, Karin Baumann. Den Kontakt zur Schule hat eine Privatinitiative und die Pfarre St. Georgen hergestellt. "Sowohl die Schülerinnen als auch unsere Lehrerinnen und Lehrer haben sich sofort bereit erklärt mitzumachen", berichtet Margit Gangl. "Die ersten Kontakte sind geknüpft und alle freuen sich auf eine Fortsetzung. Es ist schön zu sehen, dass es unseren Schülerinnen gelungen ist, mit einfachen Mitteln Freude, Spaß und ein Gefühl der Nächstenliebe an die Kinder aus der Ukraine weiterzugeben." Für die nächsten Treffen sind wieder Spiele, aber auch gemeinsames Essen, Bewegung und Sport im Freien sowie Sprachförderung und kreatives Gestalten geplant.

Spende und Fußballkick

Der Verein "freiraum europa", der Hilfsprojekte für Menschen mit Behinderung unterstützt, stattete den ukrainischen Waisen ebenfalls einen Besuch ab. Die Delegation aus Linz hatte einen Spendenscheck über 8245 Euro mitgebracht. Die Summe war bei einer Haussammlung gespendet worden. Groß war zudem die Freude über das gemeinsame Fußballspiel mit den Profis des Partnervereins SV Blau-Weiß Linz.