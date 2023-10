Kiloweise Speed verkauft: 44-Jähriger in Bad Aussee gefasst

Ein 44-jähriger Deutscher soll seit Sommer 2022 mehrere Kilogramm Speed aus Deutschland bezogen und dann im Bezirk Zell am See in Salzburg verkauft haben. Für den Verdächtigen sollten Mittwochnachmittag an seinem Arbeitsplatz im obersteirischen Bad Aussee die Handschellen klicken, aber der Mann flüchtete in ein Waldstück. Dort wurde er nach einer kurzen Suche festgenommen.

Drogendeals im Pinzgau

Der Verdächtige soll die Drogen offenbar zu einem "guten Kurs" in Deutschland bestellt haben, hieß es auf Nachfrage von der Landespolizeidirektion Salzburg. Ein Kurier brachte das Suchtgift dann in die Mozartstadt, wo es zur Übergabe kam. Der im Bezirk Liezen lebende Deutsche verkaufte die Drogen anschließend hauptsächlich im Pinzgau weiter.

Suchhunde und Helikopter

Mit Hilfe von Suchhunden und Hubschrauber wurde der Verdächtige nach seiner Flucht im Wald gefunden, in dem er sich versteckt hatte. Weitere Ermittlungen werden noch geführt, hieß es seitens am Donnerstag der Polizei.

