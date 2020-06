Kienberger öffnet seinen dritten ADEG-Markt

Als Nahversorger in dritter Generation und getreu seiner Familientradition legt der ADEG-Kaufmann seit jeher Wert auf regionale Produkte und eine familiäre Atmosphäre in seinen Märkten. Kienberger, der bereits Märkte in Strobl und in der St. Wolfganger Ortschaft Rußbach führt, sieht seinem nächsten Meilenstein mit Zuversicht entgegen: "Das Gesamtpaket bei ADEG macht es mir möglich, mit Menschen zu arbeiten und selbst Entscheidungen zu treffen. Deshalb freuen wir uns sehr, nun unseren dritten ADEG-Markt zu eröffnen."

