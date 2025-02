Herbert Kickls Seilschaft im Salzkammergut

Herbert Kickl im Vorstieg in der Route "Zeitreise" am Gosausee.

Auf dem Weg zum Gipfel drehte Herbert Kickl um. In seinen Augen waren die Verhältnisse im Schlussanstieg nicht gut genug, in jenen von anderen hatte er sich von vornherein völlig überschätzt. Die kurzzeitige Liaison mit der Volkspartei endete nicht in einer Koalition, sondern im Rosenkrieg, Kickls Ambitionen, Bundeskanzler zu werden, sind zumindest vorübergehend auf Eis gelegt.