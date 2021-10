Kennst di aus? Wie Fritz Edtmeier den großen Fritz Muliar mundtot machte

Einige Wochen vor seinem Tod hat der am 31. August verstorbene Gmundner Historiker und Publizist Christian Dickinger den Salzkammergut-Nachrichten noch seine letzten Texte gesandt – teils nur in fragmentarischer Form. Doch seiner im Laufe der vergangenen beiden Jahre immer zahlreicher gewordenen Fangemeinde soll dieser Nachlass nicht vorenthalten werden. In der heutigen 19.