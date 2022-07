Es habe beim Hotelprojekt immer Transparenz gegeben und die Stadtgemeinde sei "stets eingebunden" gewesen, erklärt Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP). Zudem habe sich der Gmundner Gemeinderat in einem Grundsatzbeschluss am 27. April 2017 einstimmig für das Hotelprojekt ausgesprochen. "Dabei war auch dezidiert die öffentliche Parkfläche enthalten", so Achleitner.