Keine Verschnaufpause können die Mitarbeiter des Roten Kreuzes einlegen. Kaum sind die ärgsten Anstrengungen durch die Corona-Pandemie gemeistert, ist die Organisation durch die Ukraine-Krise gefordert. "Unser Anspruch ist es, jederzeit, an 365 Tagen im Jahr Tag und Nacht da zu sein für die, die das brauchen: Menschen in Not, Menschen in einer sozialen Schieflage", betonte Gerald Schuster, Bezirksgeschäftsführer des Roten Kreuzes, gestern bei der Präsentation der Bilanz von 2021.