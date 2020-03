Keine Liebstattfeiern begehen, aber Liebstattherzen kaufen

„Für uns ist das kein Muss, mit dem wir hadern, sondern eine große gemeinsame Herausforderung, die wir annehmen“, sagt Gmundens Bürgermeister Stefan Krapf (VP). „Absagen ist moralisches Handeln. Zugunsten jener Menschen, die wegen ihres Alters oder einer Vorerkrankung besonders gefährdet sind.“

Der Liebstattsonntag, heuer am 22.März, sei einer der beliebtesten Feiertage der Stadt Gmunden, betont Krapf. „So wie Weihnachten nicht abgesagt werden kann, kann und braucht der Liebstattsonntag als Herzensereignis nicht abgesagt zu werden. Gerade jetzt ist es wichtig, soziale Wärme zu verbreiten und ein Liebstattherz zu verschenken. Das hilft auch den Gmundener Konditoren, die seit Wochen dafür arbeiten."

Seit Mitte Dezember sind die Gmundner „Liebstattkonditoren“ Baumgartner, Grellinger und Hinterwirth sowie Steiner (Pinsdorf) mit der Herstellung der Gmundner Liebstattherzen beschäftigt.

Konditormeister Wolfgang Steiner und sein Sohn Patrick, ebenfalls Konditormeister, produzieren wie ihre Kollegen 4000 bis 5000 Lebkuchenherzen: „Wir stehen voll und ganz hinter der Umsetzung der Regierungsmaßnahmen. Doch das Coronavirus kommt, was den Liebstattsonntag betrifft, zum ungünstigsten Zeitpunkt. Die Produktion ist abgeschlossen, der Verkauf ist noch nicht angelaufen.“

Die Herstellung eines Lebkuchenherzes dauert je nach Größe, 15 bis 25 Minuten. „Wir haben nicht nur den Materialeinsatz, sondern einen enormen Arbeitsaufwand geleistet“, sagt Wolfgang Steiner. „Für uns Liebstattkonditoren stellt die Absage der Feiern eine mittlere Katastrophe dar. Nachdem es keine Verkaufsstände geben wird, verbleibt nur der Herzenverkauf in unseren Geschäftslokalen. In Zeiten wie diesen ist jedoch die Frequenz rückläufig. Wir befürchten einen 90-prozentigen Ausfall."

Dazu kommt, dass Lebkuchen nicht weiterverarbeitet werden kann. Doch es bleibt die Zuversicht, dass die Kunden auch in der heurigen Ausnahmesituation Liebstattherzen kaufen und weiterschenken. Wofgang Steiner: „Liebstatt 2020 ist für uns eine enorme Herausforderung. Wir trösten uns mit der Vorfreude auf den Liebstattsonntag 2021.“

Der Liebstattsonntag ist für Gmunden auch wichtiger Tourismusfaktor. Andreas Murray, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Traunsee-Almtal: „Der Liebstattsonntag ist eine der größten Brauchtumsveranstaltungen Gmundens im Frühling. Heuer haben wir eine Ausnahmesituation, die für viele Beteiligte, Konditoren, Gastronomie nicht einfach ist. Gemeinsam werden wir diese Herausforderung meistern.“

Von seiten des Tourismusverbandes gibt es trotz des Ausfalls der heurigen Feierlichkeiten bereits konkrete Überlegungen. „Soviel sei verraten“, kündigt Murray an: „Der Tourismus wird in Anlehnung an den Liebstattsonntag, Herz zeigen.“