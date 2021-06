Keine Außenseitersiege in der zweiten Runde des Traunsee-Almtal-Cups

Der Traunsee-Almtal-Cup geht munter weiter, auch am vergangenen Wochenende wurde gespielt. In der zweiten Runde des heuer erstmals ausgetragenen Bewerbs zeigten sich Hunderte Zuschauer trotz der extremen Hitze von den Leistungen und der Stimmung begeistert.

Fünf Tore, aber wiederum keinen Sieg der Gastgeber sahen die Fans in der Wallweg-Arena, wo sich die Union Gschwandt dem ATSV Rüstorf knapp mit 2:3 geschlagen geben musste. Damit verloren die Union-Kicker auch das dritte Match und sind damit Tabellenletzter in der Gruppe "Traunsee". An der Spitze steht der SV Gmundner Milch mit 6 Zählern vor Ohlsdorf und Rüstorf (je 3 Punkte).

ASKÖ Vorchdorf rehabilitierte sich in der Gruppe "Almtal" nach der bitteren 0:5-Klatsche in Bad Wimsbach mit einem souveränen 4:1-Heimsieg gegen Landesligist Union Pettenbach. Dabei schnürte Neuzugang Peter Orosz seinen ersten Doppelpack für das ASKÖ-Team.

Bis zur 90. Minute stand es zwischen dem 1.-Klasse-Süd-Verein SV Scharnstein und dem großen Favoriten SK Bad Wimsbach 0:0, erst unmittelbar vor dem Schlusspfiff bezwang SKW-Verteidiger Florian Wimmer Scharnsteins überragenden Tormann Martin Lachmair und stellte mit dem einzigen Tor der Partie den knappen, aber verdienten Auswärtssieg sicher. Bad Wimsbach (6 Punkte) führt damit in der Gruppe "Almtal" vor Pettenbach und Vorchdorf (je 3) und Scharnstein (0 Punkte) die Tabelle an.

Die letzten vier noch ausständigen Gruppenspiele sind wie folgt angesetzt – Freitag, 25. Juni, 18 Uhr: Rüstorf–Ohlsdorf; 19 Uhr: Pettenbach–Bad Wimsbach. Samstag, 26. Juni, 18 Uhr: Vorchdorf–Scharnstein. Mittwoch, 30. Juni, 18 Uhr: Ohlsdorf–Gmunden. Am Wochenende 2. und 3. Juli erfolgen dann die Kreuzspiele, ehe am Samstag, 10. Juli, die Finalbegegnungen im Hofmanninger-Stadion in Bad Wimsbach ausgetragen werden.